İngiltere Savunma Bakanlığı: Umman açıklarında bir İsrail gemisi vuruldu

İngiltere Savunma Bakanlığı, Arap Denizi'nde İsrail'e ait bir ticaret gemisinin saldırıya uğradığını açıkladı.

İngiltere'nin denizcilik yetkilileri bu sabah erken saatlerde, Duqm Limanı'nın 280 km açıklarında bir İsrail gemisine saldırı düzenlendiğini açıkladı. İngiltere Savunma Bakanlığı olayın korsanlıkla ilgili olmadığını öne sürdü.

Londra'ya göre olay, Umman'ın Masirah adasının kuzeydoğusunda dün gece meydana geldi. İngiliz Deniz Ticaret Operasyonları, saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi. Umman makamlarıysa şu ana kadar olayı doğrulamadı.

Geçtiğimiz birkaç ay içinde İsrail ile İran arasında bölgede birçok olay meydana geldi ve her iki taraf da birbirlerini gemilerine saldırmakla suçlarken gerilim tırmandı.

Nisan ayında İsrail'in arkasında olduğu Natanz nükleer tesisine yapılan saldırının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Fucayirah emirliği kıyılarında Hyperion adlı İsrail'e ait bir gemi saldırıya uğradı. İsrail saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu.

Bundan bir hafta önce de, Cibuti yakınlarında Kızıldeniz'de bir İran gemisi saldırıya uğradı ve New York Times İsrail'in ABD'ye bundan kendisinin sorumlu olduğunu doğruladığını bildirdi.