İsrailli yetkililer: Gemimize yönelik saldırının arkasında İran var

Dün Lübnan menleşeli Al Mayadeen'in aktardığına göre İsrail'e ait olan bir ticari gemi, kuzey Hint Okyanusu'nda tanımlanamayan bir silahla vurularak hafif hasar almıştı. Olayda can kaybı olmadı.

Al Mayadeen ağının daha önceki haberlerini doğrulayan İsrailli savunma yetkilileri, İsrailli patron Eyal Ofer başkanlığındaki bir şirkete ait olan Tyndall gemisine yapılan saldırının arkasında İran'ın olduğuna inandıklarını söyledi.

Hizbullah bağlantılı Al Mayadeen'e göre, gemi tanımlanamayan bir silahla vurulduğunda Suudi Arabistan'dan BAE'ye doğru gidiyordu.

Ancak gemi ne İsrail bayrağı taşıyordu ne de personeli İsrailliydi. Geminin sahibi olduğu bildirilen Londra merkezli uluslararası gemi yönetim şirketi Zodiac Maritime Ltd, vurulan CSAV Tyndall'ın sahibi veya işletmecisi olmadığını, gemiyi birkaç ay önce sattığını söyledi.

Olay, geminin yanaştığı Suudi Arabistan'daki Cidde limanından BAE'ye giderken meydana gelmişti. Olayın sorumluluğunu hiçbir taraf üstlenmedi ve İsrail'den resmi bir açıklama yapılmadı.

Al Mayadeen saldırının İran basınındaki geçen hafta nükleer santrifüj parçaları üreten bir fabrikaya yönelik sabotaj girişimine ilişkin haberleri takip etmesine dikkat çekmişti.