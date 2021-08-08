Ümitcan Uygun'un ağabeyi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan Ümitcan Uygun'un sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan ağabeyi Erol Uygun, emniyetteki işlemleri sonrası Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Uygun, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erol Uygun, kardeşi adına açtığı Instagram hesabı üzerinden "Sizin devletiniz benim yumruğum kadar etmez" ve "Sizin devletiniz sizin Halkımız benim kardeşime ne yapabilir? Suçsuz yere kimse kimseye birşey yapamaz illede bizi beni karşınıza alıyorsanız katlanırsınız cezamızı ben veririm." ifadelerini paylaşmıştı.

Uygun aynı hesap üzerinden gazetecilere tehditler savurmuştu.

Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olan ve Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin gözaltına alınan Ümitcan Uygun 'kasten öldürme' suçundan nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklanmıştı.