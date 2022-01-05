Ümit Özdağ'dan Nagehan Alçı'ya: Dönsün kocasına baksın

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı teftişle ilgili adı geçen DİYADER iddianamesini eleştirmiş, "Yoksa Cumhurbaşkanlığı makamına Ümit Özdağ geldi de bizim mi haberimiz yok?! Sanki bu iddianameyi Ümit Özdağ bizzat yazmış!” ifadesini kullanmıştı.

Ümit Özdağ ise Alçı'ya verdiği yanıtta, "Alçı’nın subay eşleriyle ilgili ‘takvim için soyunsunlar’ şeklindeki aşağılık ifadesini hiçbirimiz unutmadık" derken, "Gerçek bir tahrikçi arıyorsa, dönsün kocası Rasim Ozan Kütahyalı’ya baksın. Onun Boşnak kardeşlerimize yaptığı ağır hakareti Türk milleti unutmadı, unutmayacak" ifadesini kullandı.