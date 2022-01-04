Kemal Okuyan'la Bakış programında bu hafta soruları gazeteci Ceyda Karan soruyor.
"Uluslararası sermaye reisi istemiyor mu?" başlığıyla Türkiye ve dünya gündeminin değerlendirileceği program, soL TV'de canlı yayınlanıyor.
Haber Merkezi
Nevzat Evrim Önal
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Kemal Okuyan: Muhalefet Erdoğan'ı halkın öfkesinden koruyor
soL TV'de yayınlanan Kemal Okuyan'la Bakış programının bu haftaki bölümünde, TKP Genel Sekreteri Okuyan gazeteci Ceyda Karan'ın sorularını yanıtlıyor.
Haber Merkezi
Kemal Okuyan'la Bakış programında bu hafta soruları gazeteci Ceyda Karan soruyor.
"Uluslararası sermaye reisi istemiyor mu?" başlığıyla Türkiye ve dünya gündeminin değerlendirileceği program, soL TV'de canlı yayınlanıyor.