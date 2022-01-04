Kemal Okuyan: Muhalefet Erdoğan'ı halkın öfkesinden koruyor

soL TV'de yayınlanan Kemal Okuyan'la Bakış programının bu haftaki bölümünde, TKP Genel Sekreteri Okuyan gazeteci Ceyda Karan'ın sorularını yanıtlıyor.

Haber Merkezi

Kemal Okuyan'la Bakış programında bu hafta soruları gazeteci Ceyda Karan soruyor.

"Uluslararası sermaye reisi istemiyor mu?" başlığıyla Türkiye ve dünya gündeminin değerlendirileceği program, soL TV'de canlı yayınlanıyor.