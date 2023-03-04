Ümit Özdağ'dan Mansur Yavaş'a: Daveti geri çekiyoruz

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a adaylık çağrısının ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan da benzer bir çağrı gelmişti.

Mansur Yavaş'ın Twitter'dan bir açıklama yaparak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini belirtmesi sonrası Ümit Özdağ'dan yeni bir açıklama geldi.

Twitter'dan videolu bir paylaşım yapan Özdağ, "Zor bir seçime gidiyoruz. Böyle bir ortamda değişim için Türk halkından büyük bir destek aldığını gördüğümüz Sayın Mansur Yavaş'ı nisan 2022'den bu yana göreve davet ediyoruz. Cesur hareket ederek, Atatürk cumhuriyetini korumak için Atatürk gibi davranması gerektiğini kendisine hatırlatarak adaylığa adım atması gerektiğini söylüyoruz. Ne yazık ki Mansur Bey, halkın bu talebini bile göstermesini beklemeden, esas bağlılığı Türk Milleti'ne göstermedi, Kılıçdaroğlu'na bağlılığını ifade etti. Biz Zafer Partisi olarak dün gerçekleştirdiğimiz daveti geri çekiyoruz" dedi.