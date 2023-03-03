Özdağ'dan ABB binası önüne çağrı: 'Yavaş'ı sahaya davet etme zamanı geldi'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olması için ABB binası önünde buluşacaklarını açıkladı.
Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Özdağ, şu ifadeleri kullandı:
"Türk halkının iradesi ile siyasetçi pazarlıkları arasında mücadelede gerçekleşiyor. Artık halkın Mansur Yavaş’ı sahaya davet etme zamanı geldi. 5 Mart Pazar günü saat 15.00’te Türk halkını Ankara Büyükşehir Belediyesi önüne 'Mansur Başkan Göreve' çağrısında bulunmaya davet ediyorum."