Ümit Özdağ'dan Bakan Yardımcısı Çataklı'ya '4 silah' yanıtı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın açıklamalarına tepki gösterdi.

Özdağ silah ruhsatı başvurusu yaptığını ancak verilmediğini söylemiş, Çataklı ise Özdağ'ın adına düzenlenmiş 4 ayrı silah ruhsatı bulunduğunu belirterek "Ümit Özdağ lütfen acilen doktorunuza başvurunuz" ifadesini kullanmıştı.

Ümit Özdağ Meclis'te düzenlediği basın toplantısında bu sabah Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir emniyet müdürünün, koruma polisini arayarak, "Sayın Bakana yanlışlıkla bilgiyi ben verdim. Bu dört silahın Ümit Bey'in üzerinde sürekli bulunduğunu zannederek yanlış bilgi vermişim kusura bakmayın" dediğini aktardı.

Necip Hablemitoğlu cinayetinin ardından kendisine bir polisin koruma olarak verildiğini belirten Özdağ, Zafer Partisi'ni kurduktan sonra ise İçişleri Bakanlığı'ndan koruma ekibi talep ettiklerini ancak aradan 1,5 ay geçmesine rağmen geri dönülmediğini kaydetti.

Özdağ Çataklı'nın "Kendisine tavsiyemiz acilen doktora başvurmasıdır" sözleriyle TBMM çatısı altında temsil edilen bir siyasi partinin genel başkanına hakaret ettiğini kaydetti. Özdağ "Bu bakanlığın yönetilmediğini görüyoruz. Çünkü bir; bu silah ruhsatları süresiz değildi. İki; 2013'te, 5 yıllık süresi bittiği zaman silah ruhsatı uzatmaya gittiğimde -iki değil üç silah vardı onu da atlamışlar- bana 'ruhsatınızı uzatamayız, silahlarınıza el koyacağız ya da devredeceksiniz.' dediler" diye konuştu.

'Herhalde en az silah alan milletvekillerinden birisiyim'

Bunun üzerine bu silahlardan ikisini koruma polisine, birini de avukat olan kardeşine devrettiğini, hemen ardından İçişleri Bakanlığının bu kararına karşı idare mahkemesine dava açtığını anlatan Özdağ "Hani ruhsat geçerliydi? Ruhsat geçerli olsa, dava olur mu?" diye sordu.

İdare mahkemesi bunu reddedince Danıştay'a tekrar dava açtığını ifade eden Özdağ, "Bu iş 2019'a kadar uzadı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Ankara 23. İdare Mahkemesi Başkanlığına cevap verdi ve bana silah ruhsatı verilmemesi gerektiğini savundu. İçişleri Bakanlığının avukatları bunu savundu" dedi.

Çataklı'nın 2019 yılındaki yasal düzenlemeler sonrasında kendisine iki ayrı silah ruhsatı verildiğine yönelik açıklamalarının da gerçeği yansıtmadığını savunan Özdağ "6136 sayılı kanundaki düzenleme 2019 yılının mayıs ayında yapıldı. Benim başvurum bu düzenlemeden sonra oldu. Yani bu düzenlemeye rağmen bana silah ruhsatı vermediler" diye konuştu.

Eski emniyet müdürü olan bir arkadaşını da devreye soktuğunu, bu girişimden de bir sonuç alamadığını dile getiren Özdağ, bu sabah da Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir emniyet müdürünün, koruma polisini arayarak, "Sayın Bakana yanlışlıkla bilgiyi ben verdim. Bu dört silahın Ümit Bey'in üzerinde sürekli bulunduğunu zannederek yanlış bilgi vermişim kusura bakmayın" dediğini aktardı.

Özdağ, "Herhalde en az silah alan milletvekillerinden birisiyim" ifadesini kullandı.