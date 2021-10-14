İçişleri Bakanlığı’ndan Ümit Özdağ yanıtı: 4 ayrı silah ruhsatı var

Habertürk'te yayınlanan programa katılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanlığı’na yaptığı silah ruhsatı başvurusunun reddedildiğini, itiraz ettikten sonra ruhsat verildiğini söylemişti.

Özdağ, “Benim bir koruma polisim var. Tempo çok yüksek, bir kişinin koruma gerçekleştirmesi mümkün değil. İçişleri Bakanlığı'na başvurduk ve hala bize bir cevap gelmedi. Bana milletvekili olduğum halde uyduruk bir gerekçe göstererek silah ruhsatı vermeyi reddettiler. Bunun üzerine Meclis Başkanı'na giderek 'iktidara geldiğiniz günden beri sizin iktidarlarınızdan hiçbir talepte bulunmadım, ama hakkımı istiyorum' dedim. Evraklara bakıp 'haklısınız' dedi. Sonra 1 hafta içerisinde silah ruhsatı çıktı” dedi.

'4 ayrı silah ruhsatı var'

Özdağ’ın açıklamalarına ilişkin yanıt veren İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Ümit Özdağ’ın 4 ayrı silah ruhsatı bulunduğunu söyledi.

Çataklı şunları kaydetti:

“Ümit Özdağ, dün akşam katıldığı bir programda silah ruhsatı başvurusunda bulunduğunu ancak verilmediğini söylemiştir.

En iyi ihtimalle unutkanlık sorunu yaşıyor olabilir, biz hatırlatalım:

Kendisi adına 2000 ve 2001 yıllarında düzenlenmiş olan 2 ayrı silah ruhsatı bulunmaktadır.

Yusufeli Asl. Cez. Mah. 2012/57 Esas ve 2013/5 sayılı Kararı ile resmi belgenin düzenlemesinde yalan beyanda bulunmak suçundan dolayı adli para cezasına çarptırılmış, cezası 15.01.2013 tarihinde kesinleşmiş olmasına rağmen bu 2 silah ruhsatı süresiz düzenlendiği için iptal edilmemiştir ve halen geçerlidir.

Ayrıca;

2019 yılında 6136 sayılı Kanununda memnu hakların iadesi alanlara silah ruhsatı verilmesi imkanı tanıyan düzenleme sonrası başvurusu üzerine 30.12.2020 ve 27.07.2021 tarihlerinde 2 ayrı silaha daha ruhsat düzenlenmiştir.

Sonuç:

Ümit Özdağ'ın adına düzenlenmiş 4 ayrı silah ruhsatı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra yakın polis korumasıyla korunmaktadır.

Kendisine tavsiyemiz: Acilen doktoruna başvurmasıdır!

Basın mensupları ve takipçilerine önerimiz ise bu kişiyi ciddiye almamalarıdır.”