Ümit Özdağ'dan 2. tur kararına ilişkin açıklama

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ikinci tur kararına ilişkin bir açıklama yaptı.

Özdağ, CHP ile protokol konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirtirken, bu görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda yarın Kemal Kılıçdaroğlu ile ortak bir açıklama yapacağını dile getirdi.

Ümit Özdağ, "Kılıçdaroğlu ile bu akşam bir daha görüşeceğiz. Süreç devam ediyor, kararımız netleşmedi" dedi.

Özdağ protokole ilişkin konuşurken mültecilerin bir yıl içinde gerekirse zorla geri dönüşüne işaret etti, kayyum seçeneğinin masada olması gerektiğini söyledi.