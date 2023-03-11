Ümit Özdağ yeni cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Mansur Yavaş adımına karşılık bulamayan, bu adım sonrası Muharrem İnce'nin ittifaktan ayrılmasına neden olan Ümit Özdağ, yeni adaylarının Sinan Oğan olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı adaylarının Sinan Oğan olduğunu açıkladı.

Özdağ, Mansur Yavaş'a adaylık teklif etmiş, bu teklif sonrası önceki adayı Muharrem İnce, ittifaktan ayrıldığını dile getirmişti.

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