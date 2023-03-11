Nagehan Alçı'dan 'taraf değiştirdi' yanıtı

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, taraf değiştirdiği yönündeki haberler sonrası konuya ilişkin bir köşe yazısı kaleme aldı.

"...Son 150 sene içinde ne Sultan Hamid’in ne de Kemal Atatürk’ün Erdoğan kadar devlet gücü olmadı" diyen Alçı, "Hiç abartmıyorum Putin’in Rus devlet yapılanması içindeki gücünden bile fazla gücü var Erdoğan’ın. Bunu bir siyaset bilimci olarak söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Tayyip Bey’den daha güçlü olduğu için benim onun tarafına geçtiğim ancak kimi akılsız muhaliflerin cehaleti olabilir. Komedi bu" ifadesini kullandı.

Alçı, yazısına şöyle devam etti:

"Bilakis ben bugün çok güçlü olan bir Tayyip Erdoğan’a dünkü tenkitlerimi sıraladım.

Üstelik şimdi değil Osman Kavala’ya yapılan zulmü 1 Kasım 2017’den beri yazıyorum. Tam 5.5 senedir bu tenkitlerimi Habertürk’teki köşemde ve ekranlarda yapıyorum. Haziran 2017’de Enis Berberoğlu tutuklanınca da aynı tavrı koymuştum.

Medyada Osman Kavala mevzusunu en çok yazan benim. Artık mütevazi olmayacağım.

1 Kasım 2017 tarihinden beri Türkiye’deki burjuvaziyi korkutup kontrol altına almak için Kavala’nın içeride tutulduğunu defalarca söyledim, yazdım.

Osman Kavala da bunu biliyor, nitekim hapisten bana bir mektup da gönderdi. Osman Bey’in eşi değerli iktisatçı Ayşe Buğra da, avukatı İlkan Koyuncu da biliyor.

Bana bu konuda saldıranlar ise uzun süre Kavala “Yetmez ama evetçi” diyerek Osman Bey’e yapılan zulmü haklı bulanlardı. Üstelik Kavala “yetmez ama evetçi” hiçbir zaman olmadı. 12 Eylül 2010 referandumunda boykot çizgisindeydi.

Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanması garanti olduğu için Kemal Bey’in tarafına geçtiğim de ağır bir safsata. Bunlar gerçekten bugünkü Türkiye’yi tanımıyorlar.

Bilakis bugün benim analizlerini çok önemsediğim araştırmacılar Erdoğan’ın kazanmasının çok daha büyük ihtimal olduğunu söylüyorlar.

Mesela siyasi görüş olarak CHP’li ama çok objektif bir araştırmacı olan Nezih Onur Kuru “Bu seçimi Erdoğan aldı diyebilirim” dedi geçen çıktığı Daktilo1984 yayınında.

Ayrıca benim de Boğaziçi’nden hocam Ali Çarkoğlu’nun da analizleri bu minvalde. Yani “Kılıçdaroğlu bu seçimi aldı. Bu iş bitti. Ondan Nagehan Alçı bu tavrı aldı” diye bir olay yok."