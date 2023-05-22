Ümit Özdağ ve Numan Kurtulmuş bir araya geldi: 'Aramızda farklılıklar olduğu açık'

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna bir hafta kala Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile görüştü. Görüşme, Zafer Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

“Oldukça verimli bir görüşme yaptık” diyen Kurtulmuş, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanlığı seçiminde de ümit ediyoruz ki Zafer Partisi de genel çerçevede Cumhurbaşkanımıza destek verir ve Türkiye bu seçimi rahat şekilde tamamlar diye düşünüyoruz.

Türkiye’nin meselelerinden birisi göçmenler meselesidir. Önemli bir mesele ama bu meselenin Türkiye’nin isteği üzerine değil şartlar neticesinde ortaya çıktı. Bu insanlar hayatta kalabilmek için buraya geldiler.

Ama Türkiye’nin yüklenebileceği bir sınır var. Hükümetimiz Suriyelilerin güvenli ve onurlu geri dönüşü için çalışıyor, mesafe alıyor. İnşallah Suriye’de normalleşmenin sağlanması, barış ve huzur ortamının temin edilmesi için son derece samimi ve takvimlendirilmiş bir çalışma içindeyiz.

Önümüzdeki dönemde 1 milyon Suriyelinin geriye dönüşünü sağlayacak oradaki konutların yapımı meselesi zaten gündemimizde. Bir an önce gönüllü ve güvenli geri dönüşünün temin edilmesi için çalışmalar sürüyor.

Sayın Kılıçdaroğlu, ’10 milyon Suriyeli getirdiniz, 10 milyon daha getireceksiniz’ dedi. Bu doğru değil. Resmi rakamlarla 4 milyon 994 bin Suriyeli var. Bunun iki katını söyledi. Yanlış bilgiyi kamuoyu ile paylaştı”

Özdağ: Faydalı bir görüşme oldu

Kurtulmuş’un ardından söz alan ev sahibi Ümit Özdağ ise konuşmasından şunları kaydetti:

“Terör örgütlerinin Türkiye’ye yönelik faaliyetlerini ve alınması gereken politika uygulamalarını değerlendirdik. Türkiye’nin en önemli meselesi olan sığınmacı ve kaçaklar meselesinde gündeme getirdiğimiz çözüm önerilerini paylaştık.

Aramızda belirli farklılıklar olduğu açıktır. Onurlu ve gönüllü dönüş bir politikadır. Zafer Partisi’nin politikası ile gerekirse zorla, devletin egemenlik hakkını sonuna kadar kullanması gereken politikalardır. Ama faydalı bir görüşme oldu.

Arkadaşlarımızla bu görüşmenin sonuçları konusunda bir değerlendirmeyi divanda yapacağız. Numan Bey de sanırım bazı değerlendirmeler yapacak, daha sonra sonuçları tekrar değerlendirme imkanımız olacak”

Sinan Oğan'ın bugün saat 17.00'de Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimleri için vereceği kararı açıklaması bekleniyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turuna ilişkin partisinin kararını yarın açıklayacak. Öte yandan ATA İttifakı'nın dağıldığı belirtilirken, ittifakta yer alan Adalet Partisi ikinci tur seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini duyurdu.