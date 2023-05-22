Abdulkadir Selvi, Sinan Oğan'ın bugün açıklayacağı kararı duyurdu

Cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunda yüzde 5,3 oranında oy alan Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ın ikinci tur cumhurbaşkanı seçimlerinde destekleyeceği tarafa ilişkin kararını bugün açıklaması beklenirken, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, konuyla ilgili kulis bilgilerini köşesine taşıdı.

Selvi'nin yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Edindiğim bilgiye göre Sinan Oğan bugün, ikinci tur seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklayacak. Terör örgütlerinin desteği nedeniyle Kılıçdaroğlu’nu desteklemeyeceğini ifade edecek.

Ama Sinan Oğan sadece bir açıklama yapmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la vardıkları mutabakatı açıklayacak.

Mutabakatın 4 maddeden oluştuğu söyleniyor.

1- Anayasa’nın ilk dört maddesinin değişmezliği. Anayasa’daki Türk tanımının çıkarılmasına yönelik çabalara izin verilmemesi.

2- Her türlü terör örgütüyle ve terörle mücadele.

3- Sığınmacıların bir plan dahilinde tedrici olarak gönderilmesi.

4- Uluslararası piyasalarla uyumlu, faiz politikalarında daha esnek olan bir ekonomi politikasının dizayn edilmesi."