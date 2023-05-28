Ümit Özdağ: Ülkemiz sonuç ne olursa olsun bir başka zorlu sürecin içerisine girecek

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur için oyunu Ankara'da kullandı.

TSK Mehmetçik Vakfı Hafize İhsan Payaza Ortaokulu'na gelen Özdağ, oyunu 4003 numaralı sandıkta kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Özdağ, "Türk halkı demokratik hakkını 14 gün içinde iki kez ortaya koyacak ve netice itibarıyla ülkemiz bu seçimden sonuç ne olursa olsun bir başka zorlu sürecin içerisine girecek. Kim cumhurbaşkanı seçilirse seçilsin çok ağır sorunları üstlenecek bir yönetimle yola devam edeceğiz. Dileriz ve Zafer Partisi olarak bunun mücadelesini verdik. 21 yıllık yorgun yönetimden sonra Türkiye yeni bir yönetimle yola devam etme şansını bulur. Seçimlerde bunun için Türk halkının iradesini gösterdiği anlar ve umarım yine Türk halkı bu anı doğru değerlendirir, doğru tercihi yapar. Her zaman doğru tercihi yapmıyoruz inşallah bu sefer yaparız" diye konuştu.

Özdağ, seçim sonuçlarını partililerle Genel Merkez'de takip edeceğini söyledi.