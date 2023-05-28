Erdoğan: Seri şekilde oylama bitecektir

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Saffet Çebi Ortaokulu'na gelerek seçimin ikinci turu için oyunu kullandı.

Oyunu kullanmasının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, "İkinci turu da 28 Mayıs’ta gerçekleştiriyoruz. Burada partiler yok 1 metre boyunda pusula yok. Sadece 2 aday söz konusu. Bu iki adaya halkımız oyunu vereceği için seri şekilde oylama bitecektir. Türk demokrasi hayatında ilk defa böyle bir oylama şahit olduğumuz vaka ve bu dünya tarihinde yüzde 90’a varan katılımla gerçekleşen yok. Demokratik mücadelesini en güzel şekilde verdi. Ülkemiz milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Katılım son ana kadar rehavete ulaşmadan gerçekleşmesini vatandaşlarımdan rica ediyorum" ifadelerini kullandı.