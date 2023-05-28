Türkiye seçimlerin ikinci turu için sandık başına gidiyor

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için Türkiye sandık başına gidiyor.

Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek yarış için Türkiye genelinde 191 bin 884 sandık kuruldu.

Seçiminin ikinci turunda 64 milyon seçmen oy kullanacak.

Oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı, 17.00'ye kadar sürecek.

09.40 Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter'dan "Oy verme hakkınızı kullanın lütfen" dedi.

09.00: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oyunu kullandı. Soylu oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, vatandaşlara nüfus müdürlüklerinin açık olduğunu hatırlattı. Süleyman Soylu, "601 bin 251 personelimiz, polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz ve güvenlik korucumuz bu seçim için görevlendirilmiştir" dedi.

08.00: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için oy verme işlemi, ülke genelinde 191 binden fazla sandıkta saat 08.00 itibarıyla başladı.

Oy verme, saat 17.00'ye kadar devam edecek.

07.30: Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda sandıklarda görev alan sandık başkanları ve memurlar ile parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara geldi. Oy verme işlemini başlatmadan önce hazırlıklarını yapan görevliler, sandık başkanları tarafından söylenen kelimeleri tekrar ederek yeminlerini etti.