Ümit Özdağ Suriye'ye gidemiyor: 'Giriş izni iptal edildi'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Haziran ayı sonunda Suriye'ye gideceğini açıklamıştı. Özdağ, Suriye'nin başkenti Şam'ın yanı sıra ülkenin önemli kentlerinden biri olan Lazkiye'de bir dizi temasta bulunacağını açıklamıştı.

Özdağ'ın Suriye ziyaretinin bu hafta gerçekleştirilmesi bekleniyordu. Ancak Gazeteci Musa Özuğurlu akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Suriye makamlarının Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ülkeye girmesine izin vermediğini duyurdu.

Özuğurlu yaptığı paylaşımda "Ümit Özdağ’ın vizesi iptal edildi. Suriye makamları Ümit Özdağ’ın Suriye’ye giriş iznini iptal etti" ifadelerini kullandı.

Özdağ: Gidemiyorum

Konu ile ilgili Halktv.com.tr'nin ulaştığı Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ "Suriye'ye gidemiyorum" ifadelerini kullandı. Zafer Partisi Sözcüsü Ali Şehirlioğlu ise Halktv.com.tr'ye "Net bir bilgim yok. Genel başkan ile henüz görüşmedim. Ancak vize ile ilgili bir sorun olabilir" diye konuştu.

'4 kişi Şam'ı ziyaret edeceğiz' demişti

Ümit Özdağ geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Suriye'ye gideceğini, "Temmuzun ikinci haftasında 4 kişi Şam’ı ziyaret edeceğiz. Suriye’nin başkenti Şam’a gidiyoruz. Gerekenler yapıldı. Bugün pasaportlarımızı bildirdik. Şam’da halkı yerinde göreceğiz, Lazkiye’ye gideceğiz. Hayatın doğal akışına döndüğünü göstereceğiz. İlginç bir gezi olacak” sözleriyle duyurmuştu.