Ümit Özdağ: Şartlarımız yerine getirilmezse iki adayı da desteklemeyiz

ATA İttifakı ortağı Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

Özdağ cumhurbaşkanlığı ikinci turuna ilişkin olarak şartları yerine getirilmezse iki adayı da desteklemeyeceklerini söyledi.

Ümit Özdağ "Eğer Millet İttifakı aday olarak Mansur Yavaş'ı çıkarmış olsaydı şu anda ikinci turu konuşmuyor olurduk. Mecliste Millet İttifakı muhtemelen çoğunlukta olacaktı" dedi.

"Eğer biz ATA İttifakı olarak Sinan beyi (Oğan) aday çıkarmasaydık bu seçim birinci turda bitmişti ve Erdoğan kazanmıştı. Bizden bir özür dilenmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullanan Özdağ şöyle konuştu:

"Kemal beyi iki defa devlet güvenliği ile ilgili meselelerde telefonla aradım, geri dönmediler. Haber gönderdim, bana ulaşmadı muhakkak geri dönerim dedi yine dönmediler. 'Kemal bey yanınızdaki saray artıklarını, FETÖ'cüleri uzaklaştırın. 1924 Anayasası deyin, sığınmacıları göndereceğiz deyin. Biz sizi destekleriz' dedik. Buna da cevap vermediler. Bütün partileri ziyaret etti, Kemal beyin Türkiye'de ziyaret etmediği bir tek parti Zafer Partisi'dir. Şimdi bir özür borçları var. Bayram ziyareti için yapmış olduğumuz başvuruyu kabul bile etmediler".

Özdağ "Erdoğan ile zaten 21 senedir kavga ediyorum ben. Erdoğan'a ben neden sitem edeyim, ben Erdoğan'ı aramadım ki. 'Seni desteklerim' demedim ki. Ben 'Erdoğan kazansın' demedim ki. Ben CHP kazansın, büyükşehir belediye başkanını çıkartarak dedim. Sığınmacıları geri yollayacağınızı açıklayın, sizi yollayalım dedim. Bu teklifleri Erdoğan'a yapmadım ki Kemal beye yaptım" dedi.

'Hâlâ bize yönelik CHP'den bir talep yok'

Özdağ "Hâlâ bize yönelik CHP'den bir talep de yok. 'Bizi destekleyin' diye talepleri de yok. Biz daha seçim sürecinin başında ortaya ilkeler koyduk. Ahmet ile Mehmet üzerinden hareket etmeyiz. Bizim kitlemiz mevcut düzen partilerini benimsemeyen, Atatürk'ten, Türk Milliyetçiliğinden taviz vermeyen, Kandil ile domuz bağı arasına sıkışmaya karşı ve sorgulayıcı bir seçmen. Bu seçmene 'Ahmet'i destekle' dediğin zaman 'Tamam' diyecek bir seçmen değil. Biz ilkeleri ortaya koyduk. Bu temel ilkeler konusunda bir protokol hazırlanır ve karşımızda hangi ittifak varsa bu protokol çerçevesinde anlaşma sağlandıktan sonra kamuoyuna açıklayacağız. Bu protokolün uygulamaya geçirilmesi noktasında bazı görevlerin de sorumluluk üstlenmek adına biz de sürecin içerisinde yer alabiliriz, almayabiliriz çok önemli değil. Sonra desteğimizi kamuoyuna 'Biz bu çerçevede önümüzdeki seçimde bu adayı destekleyeceğiz' diyeceğiz. Her iki aday da diyecekler ki 'Ben sana bu şartları yerine getirirsem bu taraftan oy kaybederim, evet değil' diyecekler. O zaman biz de 'Bizim taleplerimiz bunlardı. Hem Kılıçdaroğlu hem Erdoğan talepleri karşılayamayacağını söyledi. Nokta koyuyoruz. İki adayı da desteklemiyoruz' diyeceğiz" diye konuştu.

'Karar üç farklı şekilde çıkabilir'

Özdağ "Sinan bey ile istişare halinde karar vereceğiz. Diğer arkadaşlarımızla, partilerimizin yetkili kurullarıyla istişare ile vereceğiz. Tabanımızla da görüşüyoruz. İki ittifakın yetkilileri ile görüşmeler neticesinde değerlendirmeler yapıp bir karar vereceğiz. Bu karar üç farklı şekilde çıkabilir. Cumhur İttifakı'nın desteklenmesi, Millet İttifakı'nın desteklenmesi, ikisinin de desteklenmemesi" dedi.

Özdağ'ın diğer açıklamaları şöyle:

"- (Sığınmacılar) Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun politikaları arasında fark yok. 'Gönüllü yollayacağız' diyorlar. Biz, bütün sığınmacıların gönüllü olmadan ve yasaya uygun olarak diyoruz. Sevgili Kilisliler, Zafer Partisi'ne 1500 oy verdiniz. Kentiniz işgal altında, tehdit ediliyorsunuz. Sizi dört defa ziyaret ettim. Hepiniz 'Yollayın bunları' dediniz. Sonra ne oldu?

- (Sinan Oğan'a yüzde 5 oy) Bir kısım seçmen ne Erdoğan'a ne Kılıçdaroğlu'na oy vermeme kararındaydı. Biz aday çıkarmasaydık bunlar sandığa gitmeyecekti. Bir bölümü de Erdoğan'a oy vermeyecekti. Bu seçmenin içinde bir Zafer Partisi seçmeni var. Zafer Partisi 2.2 değil. Çok oyumuz çalındı. Sinan beyin de ciddi oyunun çalındığını biliyoruz, onunla da ilgili araştırma yapacağız. Biz oyumuzun peşinde koşacağız. Başkalarının da oyları nasıl aldığını araştıracağız. Ben YSK'nın önüne giden tek milletvekiliydim kirli referandum gecesi.

- İYİ Parti'ye oy verip Sinan beye oy veren var. MHP'ye oy verip Sinan beye oy veren var. AKP'ye oy verip Sinan beye oy veren var.

- Bizim ile yapılacak bir ittifak olursa Türkiye'nin üzerinden 13 milyon sığınmacı yükü kalkar demek. Çok hızlı bir şekilde geri dönüş başlar. Bu Türk ekonomisinden çok büyük bir yükü kaldırır. Aynı şekilde Millet İttifakı bizimle ittifak yaparsa, Türkiye yılda 11 milyar dolar sığınmacılara aktarmaktan kurtarır, 7 milyar da insani yardım altında yardım durdurulur. Kiralar da büyük bir iniş başlayacak, aynı zaman bizimle kim ittifak yaparsa 400 milyon dolara vatandaşlık satışı durur.

- (İki tarafla da anlaşma olur mu?) Bizim ilkelerimiz etrafında olabilir. Çünkü bizim ilkelerimiz Cumhuriyet'in kuruluş ilkeleri. Atatürk'ten taviz vermeyiz.

- (İki taraf da kabul ederse ne olur?) Bazı sorular vardır ki bunun cevabı kamuoyu önünde detaylı bir şekilde tartışılmaz. Bu ancak muhatapları ile yapacağım bir toplantıda konuşacağım şeylerdir. Bunun sizinle kamuoyu önünde tartışmam muhataplarıma nezaketsizlik olur. Siz Erdoğan ya da Kılıçdaroğlu olsaydınız size cevap verirdim.

- (Oğan'ın "Bedava gitmeyeceğiz" açıklaması) Böyle bir şeyi bir bağlam içinde söylemiş. Bu ilkeler zemininde biz hareket ederiz, pazarlıktan kastı bu. Bize bu eleştirileri getirenler aylarca pazarlık yapmışlar. Dünyanın en iyi pazarlıkçıları var Millet İttifakı'nda. Sonra Sinan bey bunu söyledi. Hadi canım sende.

- (HÜDAPAR) HÜDAPAR da Hizbullah ile siyasi olarak bağlantılı bir yapıdır. Birisi yeşil Kürdistan birisi kırmızı Kürdistan diyor. Birisinin terör örgütü aktif, diğerinin değil ama her an aktif olabilir.

- Cumhur İttifakı'nın bize yaklaşımında MHP bir rezerv koyabilir o MHP'nin bileceği bir iş. Ama herhalde rezerv koyacak olsalardı önce HÜDAPAR'a koyarlardı.

- (Özdağ, hangi adaya oy verecek?) Şaka mı yapıyorsunuz? Ben bireysel olarak bir tercih yapma durumunda değilim. Ben bir siyasal partinin genel başkanıyım. Benim tercihim program tercihidir, parti tercihidir. Her ikisi de, her iki ittifak da benim karşısında olduğum ittifaktır. Biz de mümkün olanı, Türkiye için iyi olanı tespit etmek zorundayız."