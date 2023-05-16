Ata İttifakı ortağından ikinci tur açıklaması: 'Gönlümüz Millet İttifakı'ndan yana'

Ata İttifakı'nda yer alan Adalet Partisi'nin Genel Başkanı Vecdet Öz'ün, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemekten yana olduğu belirtildi.

Öz ile görüşen Gazeteci Gürkan Hacır, sosyal medya üzerinden söz konusu görüşmeye ilişkin bilgi paylaştı.

Hacır, Öz'ün görüşmede, "İlk turdan herkesin gereken dersi çıkarmış olması lazım. Protesto oyları bizde toplandı. Zafer Partisi adına konuşamam ama biz ehveni şer de olsa gönlümüz Millet İttifakı'ndan yana" dediğini aktardı.