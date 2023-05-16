ABD basınına konuşan Sinan Oğan: Kararı verdiğimizde o tarafı kazandıracağız

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 5,2 oy alan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, CNN International’da Becky Anderson’a açıklamalarda bulundu.

BirGün'de yer alan habere göre,“Ben Kürt karşıtı değilim. Terör karşıtıyım” ifadelerini kullanan Oğan, göçmenler konusunda ise “Amerikan polisi kaçak göçmenlere ne yapıyorsa biz de aynısını yapacağız. Amerikan polisisin yaptığı ne kadar demokratikse bizimki de o kadar demokratik” dedi.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda hangi adayı destekleyeceği yönündeki soruya Oğan, “İstişarelerimiz bir iki gün daha devam edecek. İstişare sonucunda karar vereceğiz. Ve bu kararı verdiğimizde de o tarafı kazandıracağız. Bu Erdoğan da olabilir, Kılıçdaroğlu da olabilir. Şu an netleşmiş bir kararımız yok” yanıtını verdi.