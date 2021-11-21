Ümit Özdağ: İttifaklar dışındayız

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Biz, Millet İttifakı’na da Cumhur İttifakı’na da eşit uzaklıktayız. İttifaklar dışındayız" dedi.

Partisinin Eskişehir il başkanlığının açılışında konuşan, “Biz, Millet İttifakı’na da Cumhur İttifakı’na da eşit uzaklıktayız. İttifaklar dışındayız. Biz, tek başımıza seçimlere girmek üzere hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bizim etrafımızda oluşan ittifaklara ise açığız. Bizle ittifak yapmak isteyen, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı dışında siyasi partiler olursa onları da Atatürk çizgisinde, Türk milletçiliğinde birleşmek kaydıyla bekleriz” dedi.