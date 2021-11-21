Karamollaoğlu: Erdoğan Cumhur İttifakı’na davet etti, kabul etmedim

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesine ilişkin açıklamalarına devam ediyor.

Sözcü gazetesi yazarı Ruhat Mengi'nin sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, Erdoğan'ın, partisini Cumhur İttifakı’na davet ettiğini, ancak kendisinin bunu kabul etmediğini söyledi.

Karamollaoğlu şöyle konuştu:

Biz beraber olmalıyız dedi kendisi. Ben de "Bizim itirazımız sistemin denetlemez olmasından. Denetlenmeyen bir sistemin içinde bulunmayı biz arzu etmeyiz." Geçen sefer de böyle oldu, Başkanlık Sistemi referandumundan önce konuştuk, “Denetlenmeyen bir başkanlık sistemine destek vermemiz mümkün değil” dedik.