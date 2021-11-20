Karamollaoğlu'ndan 'helalleşme' yorumu: Kılıçdaroğlu CHP'de devrim yapıyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, katıldığı televizyon programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” çıkışıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. ”Genel itibarıyla Kılıçdaroğlu’nun toplumun tamamını kucaklamaya yönelik adımlar attığını düşünüyoruz” ifadesini kullanan Karamollaoğlu, ”Kılıçdaroğlu CHP’de bir devrim yapıyor. Bu kolay değil. Elbette ki grubunun içinde farklı görüşlerde olanlar olacaktır. Genel gidişata baktığımız zaman biz gördüğümüz kadarıyla ya güveniriz ya da güvenmeyiz" dedi.
'Helalleşme bir bakıma özürdür'
Karamollaoğlu, “helalleşme” tartışmalarına ilişkin açıklaması şu şekilde: