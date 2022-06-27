Ümit Özdağ: Hatay'a giriş yasağım kaldırıldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay Valiliği'nin kendisi hakkında aldığı kente giriş yasağını kaldırdığını söyledi.

Özdağ canlı yayın "Hatay Valiliği biraz önce anayasayı çiğneyen yasak kararını kaldırmak durumunda kaldı" dedi.

Ayrıca kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımında Özdağ, "Bugün Hatay Valisi, Anayasa'ya aykırı ve hukuksuz bir şekilde aldığı, Zafer Partisi'nin Hatay'a girişinin engellenmesi kararından, sizlerin ve demokrasiye inanarak bize destek veren herkesin iradesi karşısında geri adım attı. İşte bu" dedi.