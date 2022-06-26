Ümit Özdağ Suriye sınırına mayın döşemeye gidecek

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Pazartesi günü Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gideceğini belirterek, "Reyhanlı'da, Türkiye-Suriye sınırına, iktidara geldiğimizde tamamlamak üzere ilk mayını yerleştireceğiz” dedi. Özdağ, “Yeni mültecilerin gelmesini engellemek için ise sınırda çok kapsamlı bir savunma tedbiri geliştiriyoruz” diye konuştu.

Ottawa Antlaşması’ndan da çekileceklerini söyleyen Özdağ, "Yarın Hatay’ın Reyhanlı ilçesine gidiyorum. Reyhanlı'da, Türkiye-Suriye sınırına, iktidara geldiğimizde tamamlamak üzere ilk mayını yerleştireceğiz. Buradan tüm dünyaya duyuruyorum” ifadelerini kullandı.

Ottawa Sözleşmesi olarak bilinen “Anti-Personel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme”, 4 Aralık 1997 tarihinde Kanada'nın Ottawa kentinde imzaya açıldı ve 1 Mart 1999'da yürürlüğe girdi. Türkiye, sözleşmeye 2003 yılında taraf oldu.