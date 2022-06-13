Kemal Okuyan'dan Ümit Özdağ'a yanıt

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Zafer Partisi'nin göçmenleri hedef alan tutumuna ilişkin "Erdoğan ile gizli bir anlaşma yaptıklarını düşünüyorum. AKP'ye yaradı bu sığınmacı gündemi" demişti.

Okuyan'ın bu sözleri sonrası tuhaf bir açıklama yapan Özdağ, TKP'yi ve Kemal Okuyan'ı hedef almıştı.

Halktv'den İsmail Saymaz, Özdağ'ın bu açıklamalarıyla ilgili Okuyan'la görüştüğünü aktardı.

Saymaz'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın AK Parti ile gizlice anlaştığını savunarak, şöyle dedi:

"Erdoğan ile gizli bir anlaşma yaptıklarını düşünüyorum. AKP'ye yaradı bu sığınmacı gündemi. Erdoğan'ın çözebileceği sorunu gündem haline getirdi. Çözemeyeceği tek sorun, ekonomidir. Göçmen sorununu çözecek. Yollayacaklar bir bölümünü ve 'Çözdüm' diyecekler. AKP, Özdağ'ı muhatap almasaydı bu kadar etkili olamayacaktı."

Özdağ da şu yanıtı verdi:

"Okuyan sen Sovyetler Birliği'nin yıkılmayacağını da sosyalizmin galip geleceğini de düşünüyordun. Son komünist partisi kongresinde Ankara'dan gelen heyet, Boğaz Köprüsü'nden geçerken aşağıdaki yalıları gösterip 'İktidara geldiğimizde bu yalılarda biz oturacağız' diye sohbet ediyordunuz. İsim isim açıklarım bu sohbeti kimlerin yaptığını. Onun için senin ne düşündüğün hiç önemli değil. Sen tarihin yanlış tarafında duran bir adamsın. Hiç olmazsa sus, efendice kenarda otur. Bu saçma sapan düşüncelerinle kamuoyunu meşgul etme."

Özdağ'ın bu sert yanıtı üzerine Okuyan'ı aradım.

Ne düşündüğünü sordum.

Dedi ki:

“Göçmen gündeminin AKP’ye yaradığını, bu anlamda Özdağ ile AKP’nin anlaştıklarını düşündüğümü söyledim. Anlaştılar demedim."

"Anlaşma olduğunu düşündüren nedir?" diye sordum.

Şunları söyledi:

"Özdağ'ın göçmenlerle ilgili söyleminin alevlendiği tarihte toplumun tek derdi hayat pahalılığıydı. 'Sessiz İstila'nın yayınlandığı 3 Mayıs günü halkın yüzde 58’inin en büyük endişesi enflasyon, yüzde 39’unun ise yoksulluk ve gelir dağılımıydı. Birkaç gün sonra Soylu, Özdağ’a laf etti ve iş düelloya kadar vardı. 5 Mayıs’ta enflasyon rakamı açıklanmıştı. Artık yurttaşlarımız TÜİK verilerini ikiyle çarpıyor, gerçek enflasyona ulaşıyor. 'Göçmenleri zorla yollarız' tartışması bunun üzerini örttü. Aynı tarihte ete ve akaryakıta büyük zam yapıldı. Bunların üstüne çıkan her gündem hükümetin işine gelir. AKP iktidarına daha büyük yardım olamazdı.

Göçmenler konusunda ip Erdoğan’ın elinde. Şimdi o konuda adım atıyor. Erdoğan’ın çözemeyeceği konu yoksulluktur. Hareket noktam budur.

Yok, Okuyan tarihin yanlış tarafında duruyor, yok TKP otobüsünde neler konuşulduğunu açıklarım… Bu türden lafı Soylu’dan beklerdim. Bir partinin lideri 'Otobüsünüzde kulağım var” demez. Ama elindeki kayıtları verirse 'Boğazdaki yalılarda gün gelecek biz oturacağız' diyen arkadaşlarımızı eğitime alırız. Hiçbir TKP’li böyle anlamsız laf etmez. TKP bütün yurttaşların insanca yaşayacağı konutları savunuyor, kira derdinin bitmesini savunuyor. Zenginlik el değiştirsin türü bir hedefimiz yok.

Malikaneler, villalar halkın ortak kullanımına sunulacak, onlardan çeşitli kültürel, toplumsal amaçlar için yararlanılacaktır; doğayı tahrip eden, işlevsiz olanlarsa elbette yıkılacaktır."