'Gerçek İstila' yayında

Türkiye Komünist Partisi (TKP) YouTube kanalından bir video yayınlayarak son günlerde gündemde ilk sırayı alan göçmen konusuyla ilgili tartışmalara yanıt verdi. Göçmenlere istilacı diyenlerin gerçek istilacıları gizlediğini belirten TKP, yerli ve yabancı sermaye ile onların bekçiliğini yapan NATO'nun ülkedeki asıl işgalciler olduğunu vurguladı.

"Gerçek İstila" başlığını taşıyan videoda ülkenin yerli ve yabancı sermaye tarafından istila edilmesinin boyutları ortaya konulurken, gerçek istilacıların patronlar olduğuna dikkat çekiliyor.

Videoda ülkenin Özal döneminde başlayan ve AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana hız kazanan özelleştirme politikaları detaylı bir şekilde ele alınıyor. Türkiye'de özellikle AKP döneminde ülkenin yerli ve yabancı sermayenin istilasına açıldığına işaret edilen videoda, kamu kaynaklarının yabancı sermayeye ve onların yerli ortaklarına devredilmesi anlatılıyor.

Özelleştirmelerin halkın daha da yoksullaşmasına ve eşitsizliklerin artmasına neden olduğu ve bütün bunların üzerini örtmek için ise zaman zaman farklı unsurların kullanıldığı, son zamanlarda da ülkesini terk etmek zorunda bırakılan göçmenler üzerinden bunun yapıldığı ifade ediliyor. Bununla birlikte videoda anlatılana göre, Türkiye'deki iktidar emperyalist tekellerin yağmasına açılan komşu ülkelerin yurttaşlarının ülkelerini terk etmesinde birinci dereceden sorumlu.

Özellikle son dönemde ortaya çıkan bazı aktörlerin göçmenlere dönük öfkeyi körükleyip, milliyetçiliği yükseltmesinin ise, göçmenlerin ülkelerini terk etmek zorunda kalmasının arkasındaki bu gerçeği gizlemeye yaradığı söyleniyor.

Video TKP'nin YouTube kanalından izlenebilir.