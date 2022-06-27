Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Hatay'a girişi engellendi. Özdağ'ın polis ve jandarma ekipleri tarafından bir benzinlikte bekletildiği öğrenildi.

Bugün sabah saatlerinde Özdağ ve ekibinin şehre girişi engellendi. Bir benzinlikte bekletildiği öğrenilen ve sosyal medyadan açıklama yapan Özdağ şöyle konuştu:

“Hatay'a yoldayız. Jandarma ve polis Erzin'de yolu kesmiş. Hatay valiliği 4 gün bütün etkinlikleri iptal etmiş. Zafer Partisi'nin Hatay'a girmesini yasaklamış. 700 bin Suriyelinin yaşadığı Hatay'a Zafer Partisi giremeyecekmiş.”

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’nden Hatay Valiliği’ne yasaklama kararı gerekçesi olarak şu yazı iletildi:

“İnternet üzerindeki sosyal medya paylaşımları ve açık kaynaklar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde, Twitter sosyal medya paylaşım sitesinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, 26 Haziran 2022 tarihinde Zafer Partisi Adana 1. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, “Türkiye sınırındaki mayınların sökülmesiyle sonuçlanan Ottawa Antlaşması’ndan da geri çekileceğiz. Yarın arkadaşlar Hatay’a gidiyorum. Türkiye-Suriye sınırına iktidara geldiğimizde tamamlanmak üzere ilk mayını yerleştireceği. Buradan da bütün dünyaya duyuruyoruz” şeklinde açıklamalarda bulunduğu tespit edilmiştir.”

Aracı durduran polis ve jandarma yapılan paylaşımların “Halkı kin ve nefrete sevk edebileceği, toplumsal hassasiyeti üst seviyeye çıkararak provokatif eylemlere zemin hazırlayabileceği” gerekçesiyle Özdağ'ın konuşmasını ve şehre girişini engelledi.