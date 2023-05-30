Ümit Özdağ: Ekonomik enkaz Erdoğan'ın kucağında

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşuyor.
İkinci tur seçimleri öncesi Cumhur İttifakı ile 'bakanlık pazarlığı'na girdiği yönündeki iddiaları doğrulayan Özdağ, 'siyasetinin temel parametrelerini yeniden belirlediğini' savundu.
Özdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Israrla yok sayılmak istenen Zafer Partisi Türk siyasetinin temel parametrelerini yeniden belirlemiştir. Bizimle görüşmek isteyen Kılıçdaroğlu ve Numan Kurtulmuş ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Özellikle 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmeleri konusunda görüşülmüştür.
- Sonradan bazı iktidar çevrelerinde Zafer Partisi bizden bakanlık istedi şeklinde yorumlar istendi. Biz sizden ne isteyecektik? Yapamadığınız becermeye niyetiniz olmaya bir konuda fayda sağlamak için evet görev istedik ama sizin böyle bir niyetinizin olmadığı için de mümkün olmadı.
- Sinan Oğan'ın kişisel tercihi olmuştur. AKP hükümetini yıkımı enkazı kaldırmak taze bir başlangıç yapmak için Kılıçdaroğlu ile ikinci kez görüştük. Zafer Partisi ve CHP arasında imzalanan protokol ikinci tur öncesinde seçmene umut aşılamıştır. Seçime katılım oranı azalmışken, Kılıçdaroğlu'nun oy oranı artmıştır. Sayın Sinan Oğan'a giden oyların sayın Kılıçdaroğlu'na gittiğini göstermiştir.
- Seçim sonuçlarının kazananı olan Erdoğan için bu galibiyet Pirus zaferidir. Türkiye modern kapitülasyonlar dönemine girmiştir.
- Zafer Partisi sizin partiniz. Burada 6 ok da 9 ışık da temsil ediliyor.
- Zafer Partisi olarak Türk milletinin menfaatlerini ilkeler zemininde temsil edecek ittifaklara bundan sonra da açığız