Özdağ'dan yerel seçim hesabı: MHP'ye yeşil ışık sinyali

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Halk TV’de açıklamalarda bulundu. Özdağ yerel seçimlerde bazı bölgelerde MHP’yle işbirliği yapabileceklerini söyledi. Tuğrul Türkeş’in "milliyetçi lig" düşüncesi hakkında konuşan Özdağ, "Bir milliyetçilik tartışması yapılacaksa Zafer Partisi çevresinde yapılacak. Yerel seçimlerde bu olabilir mi? Olabilir" dedi.

Ümit Özdağ yerel seçimler için de MHP'ye yeşil ışık yaktı. İşbirliği yapabileceklerinin sinyalini vererek şunları söyledi:

"Diyelim yerel seçimlerde ‘X’ ilçesinde İYİ Parti Zafer Partisi’ne gelip veya Zafer Partisi İYİ Parti’ye gidip şu adayı destekleyelim dedi, olabilir. Ya da aynı şey MHP’yle olabilir mi? Bilmiyorum, olabilir. Üçünün bir arada aynı adayı desteklemesi, mesela Adana’da üç partinin birlikte aday çıkarması, bilmiyorum, hiç kolay değil çünkü bir de cumhur ve millet ittifakları var ama düşünülebilir tabii bu."