Ümit Özdağ: Ata İttifakı dağılmıştır, desteğimizi yarın açıklayacağız

İktidara yakın Hürriyet Gazetesi'nin yazarı Abdulkadir Selvi, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda yüzde 5,3 oranında oy alan Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini yazdı.

Bu iddia üzerine halktv.com.tr’nin ulaştığı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Bu yazı hakkında yorum yapamıyorum. Ancak Sinan Bey bugün açıklama yapacak. Biz ise açıklamamızı yarın sabah 11.00 civarında Zafer Partisi Genel Merkezi’nde yapacağız. Açıklamamızda hangi adayı desteklediğimizi kamuoyuna duyuracağız. Kamuoyunun da bildiği gibi Ata İttifakı dağılmıştır” dedi.