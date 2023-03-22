Ümit Özat: Muharrem İnce’nin WhatsApp grubumuzda Alevilere hitaben söylemiş olduğu lafı görünce...

Eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye tepki gösteren paylaşımlarda bulundu.

"Yayına girmeden önce Habertürk'te Muharrem İnce'yi izliyordum. Muharrem İnce’nin iyi bir siyasetçi olduğuna inanıyorum ama dürüst olduğuna inanmıyorum. Memleket Partisi’nin kurucular kurulundaydım" diyen Özat, "Bir akşam bu kurulun WhatsApp grubumuzda Muharrem İnce’nin Alevilere hitaben söylemiş olduğu talihsiz bir lafı görünce yanlış yerde olduğumu fark ettim. Gruptan çıktım. (Daha sonra utanıp bunu silmiş) Ertesi gün İçişleri Bakanlığına gidecektim, bir bahane bulup gitmedim. Yani diyeceğim tek şey şu Muharrem İnce hayal kırıklığıdır" ifadesini kullandı.