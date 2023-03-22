Ankara'da bu hafta sonu üç yeni semt evi açılıyor

Türkiye Komünist Partisi emekçi mahallelerindeki semt evlerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

Ankara'da bu hafta sonu üç semt evinin açılışı gerçekleştirilecek.

Sincan Ulubatlı, Yenimahalle Demetevler semt evlerinin açılışının yanı sıra İncirli Semt Evi pazar günü yeni yerinde açılacak.

Ulubatlı Hasan Semt Evi, 26 Mart pazar günü saat 14.00'de TKP MK üyesi Cansu Oba ve Dayanışma Meclisi üyesi yazar Fatih Yaşlı'nın katılımıyla açılacak.

Ardından yine aynı gün saat 16.00'da Demetevler Semt Evi TKP Parti Meclisi üyesi İlter Aslaner'in katılımıyla açılacak.

İncirli Semt Evi ise yine aynı gün saat 16.00'da TKP Ankara İl Başkanı Ali Ufuk Arikan'ın katılımıyla yeni yerinde açılacak.

TKP'den yapılan açıklamada, "Bir daha enkaz altında kalmayacağımız bir ülke kurma iradesini büyütmeye çağırıyoruz. Bu hafta sonu Ankara’nın üç farklı ilçesinde semt evi açıyoruz. Semt evleri her şeyin parayla satıldığı bu ahlaksız düzende umudun, paylaşmanın, emekçilerin evidir" denildi.