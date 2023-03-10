Uluslararası Donörler Konferansı 20 Mart’ta yapılacak

Türkiye ve Suriye’de büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, AB Komisyonu ve AB Dönem Başkanlığı’nı yürüten İsveç’in ev sahipliğinde düzenlenecek Uluslararası Donörler Konferansı’nın 20 Mart’ta Brüksel’de yapılacağı duyuruldu.

AB Komisyonu’nun bugün yaptığı yazılı açıklamada, Konferans’ın AB üyesi ülkeler, aday ülkeler, komşu ülkeler, "Rusya hariç G-20 ülkeleri", Körfez İş Birliği ülkeleri, Birleşmiş Milletler, uluslararası örgütler ve Avrupa finans kuruluşlarının katılımına açık olacağı belirtildi.

Konferansın ilk önce 16 Mart’ta yapılması öngörülmüştü.