Depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 47 binin üzerine çıktı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasına ilişkin kararı imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada deprem bölgesindeki son durumu aktardı.

Can kaybı ve yaralı yurttaşların sayısına ilişkin güncel bilgileri paylaşan Erdoğan, "11 ilde yaşayan 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen geniş bir çevrede hissedilen depremde 47 binin üzerinde insanımız vefat ederken 115 binden fazla insanımız da yaralı olarak kurtarıldı." dedi.

Erdoğan, pazartesi günü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısını 46 bin 104 olarak duyurmuştu.