Erdoğan imzaladı: Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin açıklama yaptı.

Erdoğan, "Anayasamızın 116’ncı maddesinin verdiği yetkiyle, 18 Haziran 2023'te yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs’ta yenilenmesi kararını imzaladım. Yarınki Resmi Gazete'de yayımlanacak kararın ardından, YSK iki aylık seçim takvimini başlatacaktır. 14 Mayıs 2023 tarihinde milletimiz Cumhurbaşkanı'nı ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir" dedi.

Suzan Şahin'i hedef aldı

Erdoğan, CHP'li Suzan Şahin'in Meclis'te gündem olan depremle ilgili açıklamalarını hedef alarak, "Hanımefendi konuşuyor, öyle senin konuştuğun gibi değil" ifadesini kullandı.

'Alternatif olarak da 14 Mayıs'ı teklif etmiştik'

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Seçimlerin tarihinin 14 Mayıs olarak güncellenmesi kararımızı çok önceden, yılbaşından hemen sonra paylaşmıştık. Her şeyden evvel 18 Haziran milyonlarca gencimizin geleceğini ilgilendiren üniversite sınav takvimi ile çakışan bir tarihti. Bu tarih yine, yüz binlerce vatandaşımızın hac vazifesi için mübarek topraklara gittiği döneme denk geliyordu. Okulların tatile girmesi sebebiyle bu sene de milyonlarca vatandaşımız memleketine veya tatil beldelerine gitmek üzere yola çıkacaktı. Bu sebeplerle 18 Haziran'ın milletimizin iradesini sandığa yansıtmasını teminde sağlıklı bir tarih olmadığını değerlendirdik. Alternatif olarak da 14 Mayıs'ı teklif ettik.

Asrın felaketi olarak nitelenen deprem yüreklerimizi yakan can ve mal kayıplarına yol açtı. İlk günlerdeki ağır kış şartları, yıkım alanının büyüklüğü işimizi hayli güçleştirmiş olsa da ya bir yol bularak ya bir yol açarak insanlarımızın yardımına koştuk. Devlet ve millet olarak tüm gücümüz ve imkanlarımızla depremzede vatandaşlarımızın yanında olduk.

Seçim takvimi de işlemeyi sürdürüyor. Depremin doğrudan ve dolaylı etkilerinin üstesinden bir an önce gelerek bölgeyi normalleştirmenin yolu güçlü siyasi irade ile alınacak kararların dirayetle uygulanmasından geçiyor. Siyasi belirsizlikler ister istemez deprem yaralarının sarılmasına yönelik çalışmaların aksamasına yol açma riski taşıyor. Son bir haftanın siyasi gündemi dahi bu tehdidin ne kadar reel, büyük olduğunu göstermeye yeterli.

Ülkenin bir bölümü yıkımın altında feryat ederken öteki bir taraftaki kesimin siyasi hesaplarla aymazlığının faturasını milletimizin tamamının sırtına yükleyemeyiz. Türkiye'nin ne vakit kaybına, ne dikkat dağınıklığına tahammülü vardır. Ülkemizin seçim gündemini bir an önce geride bırakması şarttır. Anayasanın bize verdiği yetkiyle seçimleri 14 Mayıs tarihinde yenileme kararımızı uygulamaya geçiriyoruz.

Biraz önce imzaladığımız kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla YSK seçim takvimini hazırlayıp ilan edecek. Bugün mükerrer sayıda olabilir. Bu vesileyle olayın ne kadar hızla devam ettiğini hatırlatmak istiyorum.

'Hanımefendi konuşuyor, Hatay milletvekiliymiş'

Parlamentoda ana muhalefetin bazı temsilcilerinin garip garip konuşmalarını dinliyorum. Bu zavallılar daha bizim ilk gün bakan arkadaşlarım deprem bölgelerindeydi, bürokratlarımız, teknokratlarımız bölgedeydi. Ben de ikinci gün deprem bölgesine ulaştım. Bir turu böyle tamamladıktan sonra ikinci turda Devlet Bey ile buraları dolaştık. Sayın Destici ile dolaştık. Biz yaralıyız, dertliyiz. Hanımefendi konuşuyor; Hatay milletvekiliymiş. Biz sadece Hatay değil 11 ilin 11'inde de çalışmaları sürdürdük.

'Milletvekili adayı olmak isteyenler AFAD'a bağış yapacak'

AK Parti'den milletvekili adayı olmak isteyenlerle ilgili aldığımız bir kararı paylaşmak istiyorum. Partimize adaylık başvurusu yapacak herkes, ilgili birimimizce belirlenecek asgari yardım tutarını AFAD'a bağış olarak yatıracaktır. Katkıda bulunacak her arkadaşa şimdiden teşekkür ediyorum. Diğer partilere de örnek olmasını bekliyorum.

'Müziksiz bir kampanya olacak'

Cumhur İttifakı olarak hazırladığımız bütün müzikleri yasaklıyoruz. Müziksiz bir kampanya olacak. Ruberu (Yüzyüze) görüşmelerle ne yaptığımızı ve ne yapacağımızı vatandaşlarımıza anlatacağız."