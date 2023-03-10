Erdoğan'dan seçim için üç adım: Hakan Fidan, Mehmet Şimşek, HÜDA-PAR

Millet İttifakı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ortak cumhurbaşkanı adayı, ittifaktaki diğer parti genel başkanlarını ve Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı da cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak duyurmasının ardından iktidar kanadında da 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimlere yönelik hazırlıklara başlandı.

Hürriyet'teki köşesinde Hande Fırat, Cumhur İttifakı'nın HÜDA-PAR ve Yeniden Refah Partisi ile uzlaşma sağlama aşamasında olduğunu, cumhurbaşkanı yardımcılığı için ise Hakan Fidan, İbrahim Kalın ve Mehmet Şimşek'in isminin geçtiğini yazdı.

Fırat'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Kulislerde konuşulan, üzerinde beyin fırtınası yapılan bilgileri şöyle paylaşabilirim: