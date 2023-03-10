Millet İttifakı'nda 'bürokrasi' hazırlığı: '2 bin 262 üst düzey yönetici belirlendi'

Millet İttifakı'nın seçim sonrasında bürokraside yapacağı görevden almalar için planlama hazırlığı yaptığı öne sürüldü.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre masadaki altı genel başkan, kurmaylarına "kamunun mercek altına alınması" talimatını verdi. Bunun üzerine kamuda liyakatsiz atamalarla göreve gelen, işe gitmeyen, akrabalık ilişkileri ile makam sahibi olan, çifte maaş alan isimler tek tek belirlendi.

İlk belirlemelere göre kamuda bu durumda olan toplam 2 bin 262 bürokrat bulunuyor. Üst düzey bürokratların görevden alınması iktidar değiştiğinde yapılacak ilk işler arasında yer alacak. Bu sayının alt kademelere indikçe artacağı da belirtiliyor.

Davutoğlu ve Babacan yakından ilgileniyor

Genel başkanların kendilerine ulaşan özgeçmişleri bir veri havuzu üzerinden değerlendirdiğini kaydeden T24 yazarı Tolga Şardan ise CHP genel merkezinden ismi vermediği bir yetkilinin açıklamasını şu sözlerle aktardı:

"AKP döneminde görev yapan ahlaklı, vicdanlı bürokratlar var elbette. İnceliyoruz. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan, daha önce de iktidarda görev yapmaları nedeniyle bürokrasiyi daha yakından tanıyorlar. Ancak CHP'de de kamu yönetimine atanabilecek, belediyelerimizde görev yapan nitelikli ve liyakatli isimler var. Bu tablonun netleşmesi, ittifak ortağı partilerin hangi bakanlıkları yönetimine talip olacaklarının belirlenmesini de kolaylaştıracak"

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın görev süresi dolduğunda da yasa gereği 738 bürokratın da görev süresi bitecek.