Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yöneticisi Tahran'a gidiyor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) genel müdürü Rafael Grossi, İran nükleer anlaşmasıyla ilgili tartışmalar için bu hafta sonu Tahran'a gidecek.

İran'ın BM büyükelçisi ve daimi temsilcisi Kâzım Garibabadi, Pazar sabahı Grossi'nin İran Atom Enerjisi Kurumu başkanıyla görüşeceğini söyledi.

Garibabadi, "iki tarafın ortak bir açıklama yapacağını" söyledi.

Gezi, UAEA'nın yönetim kurulunun Pazartesi günü yapacağı toplantıdan önce gerçekleşecek. UAEA'nın 2021 yönetim kurulu, ABD, Rusya, İngiltere, Çin, Hindistan, Japonya, Almanya, Fransa, Suudi Arabistan, BAE, Mısır, Avustralya, Yeni Zelanda ve diğer ülkeyi içeriyor.

Geçen ay İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile yaptığı görüşmede ABD Başkanı Joe Biden, İran nükleer anlaşmasına ilişkin müzakereler durgunlaşmaya devam ederse, "başka seçeneklere dönmeye hazır" olduğu konusunda Tahran'ı tehdit etti.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi sekreteri Amiral Ali Şamhani, Biden'in yorumunu "yasadışı tehdit" olarak nitelendirdi.

ABD ve müttefikleri, İran'ın uranyum zenginleştirmeye devam etmesi konusundaki itirazlarını defalarca dile getirerek, bunun Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak da bilinen 2015 İran nükleer anlaşmasının "ciddi bir ihlali" olduğuna dikkat çekti. Ancak ABD söz konusu anlaşmadan 2018'de tek taraflı çekilerek ve İran'a yaptırımlar getirerek anlaşmayı fiili olarak sonlandırmıştı.