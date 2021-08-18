İran Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun raporuna tepki gösterdi

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) dünkü raporunda İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum geliştirme kapasitesini artırdığını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade UAEK'in raporuna tepki göstererek İran’ın nükleer faaliyetlerinin NPT (Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması) ve İran’ın taahhütleri ile örtüştüğünü belirtti.

İran'ın nükleer faaliyetlerinin UAEK'in denetiminde ve daha önceden bildirilerek yapıldığını söyleyen Hatipzade, ülkesinin "telafi edici faaliyetleri"nin daha önceden de ilan ettiği gibi ABD'nin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan (KOEP) çekilmesi ve diğer tarafların taahhütlerini yerine getirmemesinden dolayı yapıldığını söyledi.

İran’ın nükleer programını "sivil ve barışçıl" diye niteleyen Hatibzade, ülkesinin nükleer programını sadece ihtiyaçları ve taahhütleri çerçevesinde yerine getireceğini söyledi.

Hatipzade nükleer anlaşmaya dönülmesi ve ABD'nin İran'a karşı yaptırımlarını kaldırması durumunda İran'ın KOEP çerçevesindeki tüm taahhütlerine geri döneceğini söyledi.

Almanya: İran'ın sivil bir gerekçesi yok

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bugün düzenlediği basın toplantısında İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin askeri amaçlı olduğunu savundu. UAEK'in raporunu değerlendiren sözcü "İran'ın bu adımlar için hiçbir makul sivil gerekçesi yok, aksine askeri bilgi ve yetenek kazanımı sağlıyor. İran'ı yapıcı bir tutumla müzakere masasına dönmeye çağırıyoruz" dedi.