İran: Afgan mültecilerin ülkeye girişine izin vermeyeceğiz

İran İçişleri Bakanlığı, Afgan mültecilerin ülkeye girişinin engelleneceğini açıkladı.

İran İçişleri Bakanlığı Sınır İşleri Genel Müdürü Hüseyin Kasımi yaptığı açıklamada, Afganistan sınırında konuşlu güvenlik güçlerine "İran'a girmek isteyen Afganları engellemeleri" talimatı verildiğini söyledi.

Afganistan'ın sınır komşusu İran, 800 bini kayıtlı olmak üzere yaklaşık 3 milyon Afgan vatandaşına ev sahipliği yapıyor.

Taliban'ın ülke yönetimine hakim olmasının ardından birçok Afgan ülkelerinden kaçmaya başlamıştı.