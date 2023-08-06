Ulubey köylüleri maden ocağına karşı buluştu: 'Toprağımıza sahip çıkacağız'

Ordu’nun Ulubey ilçesi Çatallı ve Yeni Sayaca mahallelerinde yapılacak bentonit maden ocağına karşı köylülerin mücadelesi sürüyor. “ÇED gerekli değildir” kararına karşı idare mahkemesine dava açan köylüler ve Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) Ulubey Meydanı’nda yaptıkları eylemle "Toprağımıza sahip çıkacağız" dediler.

'Çocuklarımızın yaşam hakkını korumak için mücadele ediyoruz'

Sayaca Çevre Platformu ve İstanbul Sayaca Köyü Sevenleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ethem Çağlar basına yaptığı açıklamada, “Amacımız tabiatımızın ve çevremizin korunması, gelecek nesillere sağlıksız bir çevre bırakmak adına sessiz kalmamaktır" dedi.

Adaletin sağlanması için gereken adımları atmakta kararlı olduklarını vurgulayan Çağlar, maden çalışmasının başlamasıyla birlikte çevrede ve doğada ciddi tahribatlar meydana geleceğine dikkat çekerek şöyle konuştu: "Heyelan, su kaynaklarının yok olması gibi doğal afetler artacak, köyümüzün ve çevremizin güzellikleri yok olacaktır. Ormanlarımız su kaynaklarımız ekosistemimiz tehdit altında; bu durumun hem çevre açısından hem de biz, bu topraklarda yaşayan insanlar için çok vahim."

Mücadelelerine destek isteyen Çağlar, "Herkesi bu mücadeleye destek vermeye ve sesimize ses katmaya çağırıyoruz. Hep birlikte güçlü bir çevre duyarlılığı oluşturarak, doğal zenginliklerimiz korunabilecek ve gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakabiliriz” dedi.

Çağlar, yargı sürecinin devam ettiğini de hatırlatarak taleplerini şöyle sıraladı;