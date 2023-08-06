Akbelen’de büyük buluşma: 'Geleceğimiz yok olmasın'

Muğla Akbelen’de Limak Holding ve IC Holding ortaklığındaki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı’nın kömür sahasını genişletmek için başlayan ağaç kesimine karşı direniş sürüyor.

Direnişin 16’ncı günü olan bugün, ülkenin dört bir yanından gelen yüzlerce yurttaş “Akbelen Büyük Buluşması"nda buluştu.

Akbelen Ormanı'nın bulunduğu Milas-Ören kara yolu üzerinde kurulan arama noktaları nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

Buluşma alanına gelen yurttaşlar jandarma barikatı ile karşılaştı. Alana girişlerin kimlik kontrolü ile yapılması tepkiyle karşılanınca barikatlar kaldırıldı.

Alana girenler "Her yer Akbelen her yer direniş", "Katil Limak, işbirlikçi AKP" ve "Halka değil çetelere barikat" sloganları ile karşılandı.

Çağrı yapılmıştı

İkizköy Çevre Komitesi sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile çağrıda bulunmuş ve "4 yıldır ısrarla koruduğumuz, savunduğumuz Akbelen Ormanı'ndan vazgeçmiyoruz. 24 Temmuz'da başlayan hukuksuz kesim faaliyetini durdurmak için defalarca girişimde bulunduk. Kolluk güçlerinin orantısız şiddetine maruz kaldık. Yine de vazgeçmedik. Nöbetimize de mücadelemize de devam ediyoruz. Bir kömür madeni için yaşadığımız haksız, hukuksuz, adaletsiz süreci kabul etmiyoruz" denilmişti.