Ülkücü mafya lideri Şahin tahliye oldu, Bahçeli'yi ziyaret etti

Suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle 8 yıldır bulunduğu cezaevinden önceki gün tahliye edilen Sedat Şahin, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

Haber Merkezi

"Şahinler" olarak bilinen ülkücü mafya grubunun lideri Sedat Şahin 8 yıl cezaevinde kaldıktan sonra önceki gün tahliye edildi.

Şahin cezaevinden tahliye olduktan sonra bugün ayağının tozuyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ziyareti şu ifadelerle duyurdu: “Sedat Şahin kardeşimiz genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti”. 

Yalçın ziyarete dair fotoğraflar da paylaştı.

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