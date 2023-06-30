Kulis: Bahçeli Emniyet'teki Soylu ekibi için devreye girdi

T24 yazarı Tolga Şardan, bugünkü yazısında Emniyet Genel Müdürlüğü’ne Süleyman Soylu ile arası kötü olan eski İstanbul Emniyet Müdürü ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan’ın son anda atanamadığını yazdı.

T24 yazarı Tolga Şardan, İçişleri Bakanlığı'nda 7 sene geçiren Süleyman Soylu'nun ekibinin bastırdığı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin devreye girerek Erdoğan'ı ikna ettiğini ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne kritik ismin atanmadığını aktardı.

Tolga Şardan'ın aktardığı kulis bilgisi şöyle:

“Bakan Yerlikaya’nın atanmasıyla birlikte Soylu ve ekibiyle ters düşen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan’ın Emniyet Genel Müdürü olarak göreve getirilmesine kesin gözüyle bakılıyordu. En büyük aday Çalışkan’dı.

Çalışkan’ın bu göreve getirilmesi, Soylu’nun halen görevdeki ekibi için hiç iyi sonuçlar vermeyecekti. Gerçek bir tasfiye süreci başlayacaktı. Hatta usulsüz işlemlere imza attıkları bilinen kimi polis müdürlerinin cezaevine girmesi kaçınılmazdı.

Ancak, süreç farklı işledi. Çalışkan’ın adının geçtiği makama Eskişehir Valisi Ayyıldız atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Çalışkan üzerinde karar kıldığı herkesin malumu.

Bir ekleme yapayım, geçtiğimiz günlerde kaleme aldığım Büyüteç’te, Soylu’nun ekibinin tasfiye fırtınasından kurtulmak için Cumhurbaşkanlığı ve MHP Genel Başkanı Bahçeli nezdinde girişimde bulunduğunu dile getirdim.

Bu bilgi üzerine İstanbul merkezli bir internet sitesi, bu bilginin Soylu’nun ekibince yalanlandığını iddia etti. Oysa bilmedikleri bir şey vardı: Yazdıklarıma ne Cumhurbaşkanlığı, ne de MHP Genel Merkezi herhangi açıklama yaptı. Girişimleri yapanların ne zaman ve kimler üzerinden hareket ettiklerinin bilgileri mevcut bende.

Girişimlerden olumlu yanıt alamayan ekip, bu kez Soylu’yu devreye sokarak Bahçeli ile temas kurmasını sağladı.

Bahçeli’nin Erdoğan’la on gün önce yaptığı görüşmeye kadar Çalışkan Emniyet Genel Müdürü olarak görünüyordu.

O güne kadar “işlerine karışmayacağız” diyen Bahçeli ile Erdoğan’ın görüşmesinin ardından Çalışkan devre dışı kaldı. Anlaşılan Bahçeli, Soylu’nun ekibinin korunması konusunda devreye girdi. Sonrası zaten biliniyor.

Çalışkan Ankara'dan uzaklaştırılmak için Vali yapılıyor

Bu arada Bahçeli ile görüşünceye kadar Çalışkan’ın teşkilatın başına geçmesini planlayan Erdoğan’ın tercihini neden değiştirdiği şimdilik muamma.

Çalışkan, yakında yayımlanacak kararnameyle vali yapılacak. Her nedense Ankara’da tutulmayacak!

Böylece Soylu’nun ekibi Çalışkan’ın yaratacağı fırtınadan şimdilik kurtulmuş görünüyor. Ama ekip, halen İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya nüfuz edebilmiş değil. Her yerden girişimde bulunuyorlar vaziyeti kurtarmak için.

Son operasyonların anlamı

Hatta öyle ki, Soylu’nun göreve devam etmesi halinde kendisini desteklemek amacıyla arka arkaya yapılacak operasyonlar, şimdi yeni yönetime “selam çakmak” amacıyla birbiri ardına yapılıyor. Soylu’nun mevcut ekibi, yeni yönetime “vazgeçilmez” olduklarına iknaya çalışıyorlar.

Daha önce de yazdım. Bir nevi polisiye numaralar bunlar. Yerlikaya ile Ayyıldız bu numaraları yutar mı, yakında göreceğiz.

Ayrıca, Soylu’yla “çok yakın” çalışanlardan bazılarının, şimdilerde çeşitli aracılarla Yerlikaya’ya “kendilerinin Soylu’nun adamı olmadıkları” yönünde aşılama yaptıklarını duyuyorum. Benim duyduğumu, Soylu da duyuyordur. Ekibinin nasıl evrildiğine tanık oluyordur.

Bir de Soylu’nun ekibinde yer alan bir genel müdür yardımcısı ile merkez teşkilatlarında görevli üst düzey bir polis müdürünün, yine merkezde makam sahibi bir daire başkanının odasında yumruklaşmaya varan kavgası var ki, evlere şenlik. Emniyet kulisleri yıkılıyor!”