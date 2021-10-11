Ülkü Ocakları'ndan okula baskın: 'Burada bizim sözümüz geçer' diye tehdit ettiler

Hatay'da bir okula baskın düzenleyen ve Ülkü Ocakları'ndan geldiğini belirten kişiler, öğrenci ve öğretmenlerle okul çalışanlarına "Burada bizim sözümüz geçer" diyerek tehditler savurdu.

Eğitim-İş Hatay Şube Başkanı Mustafa Günal konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak olayı kınadı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ve Valiliği göreve çağırdı.

Günal soL'a yaptığı açıklamada olayın savcılığa intikal ettiğini öğrendiklerini söyledi.

Günal yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Antakya İlçemize bağlı bir okulumuza 'kendilerinin ülkü ocaklarından geldiklerini' ifade eden kişilerce baskın yapıldığı, okulumuzda kargaşa ortamı yaratılarak eğitim öğretimin aksatıldığı, okulu basan kişilerce öğrencilere talimatlar verilerek okul çalışanlarının görevlerini yapmalarının engellendiğini şubemize gelen bilgiler doğrultusunda öğrenmiş bulunmaktayız.

'Teşkilattaki öğrencilere tutanak tutan' yöneticilerle görüşmek istediler

07.10.2021 Perşembe günü gerçekleşen okulumuza yönelik baskının, Milli Eğitim Mevzuatı gereğince okulumuzca gerçekleştirilen iç işleyişle ilgili bir olaya yönelik olarak yapıldığı ve olayın emniyet birimlerine intikal ettiği bildirilmiştir. Olayla ilgili verilen ifadelerden kendisini Antakya ülkü ocakları teşkilat başkanı olarak tanıtan şahsın ve yanındaki diğer şahısların mafyatik tavırlarla okula gelerek 'okuldaki teşkilatında bulunan öğrencilere tutanak tutulduğunu, kimsenin kendilerinin teşkilatında bulunan öğrencilere tutanak tutamayacağını, tutanak tutan idareciler ile görüşmek istedikleri', okullarımızda bu tür teşkilatların ve teşkilat diye adlandırılacak yapılarda öğrencilerin bulunamayacağını bildiren öğretmenlerle tartıştıkları, öğrencilere talimatlar vererek yanlarında durmalarını, içeri zili çaldığında öğrencileri sınıflara geçirmeye çalışan nöbetçi öğretmenlere 'burada sizin değil, benim sözüm geçer. Onlar ben ne dersem onu yaparlar' dediği öğrenilmiştir.

Tehditler savurmasını şiddetle kınıyoruz

Pandemi nedeniyle, öğrencilerimizin ve toplum sağlığının korunması amacıyla okul bahçelerimize velilerin dahi alınmadığı dönemde, okulla hiçbir ilgisi olmayan kişilerin okulun içine girerek okullarımızda kaos ortamı yaratmasını, okulda bulunan görevlilerin görevlerini yapmasını engellemesini, eğitim öğretimi aksatarak etrafa tehditler savurmasını şiddetle kınıyoruz.

Bilindiği gibi mevcut siyasi iktidar döneminde okullarımızda güvenlik zafiyeti hat safhasına ulaşmış bulunmaktadır. Ne yazık ki bu zafiyet sonucunda birçok eğitim emekçimiz yapılan saldırılar sonucu ya hayatını kaybetmiş ya da çeşitli yaralanmalara maruz kalmıştır. Bütün bu zafiyetlerin yanında son zamanlarda siyasi iktidardan cesaret alarak okullarımızda güç odakları oluşturmaya yönelik parti, vakıf ve derneklerin faaliyetleri de hızla artmaya başlamıştır. Irkçı, bölücü, gerici odaklarca yapılan bu baskılar yalnızca okullarımızda değil tüm ülkede kaygıyla izlenmektedir. Ülkemizin ve ulusumuzun birliğine yönelik bu hareketlerin bir an önce engellenmesi konusunda yetkilileri göreve davet ediyoruz.

Mafyavari uygulamanın sorumluları hakkında ne yapılacak?

Eğitim İş Hatay 1 Nolu Şube olarak;,

Okullarımızın bu tür olaylarla değil, eğitim öğretimle ilgili yaptıkları güzel çalışmalarla anılmasını istiyor, okulumuza yapılan baskını kınıyor, baskınla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzü ve Valiliğimizi göreve davet ediyor, bu hadsiz, mafya tarzı uygulamanın sorumluları hakkında olayla ilgili ne tür uygulamalar gerçekleştirileceği konusunu merakla beklediğimizin ve takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz."