Ülkü Ocakları üyeleri çocuklar için çizilen gökkuşağını karaladı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde belediyenin bir trafo üzerine çizdiği çocuk resimlerinde kullanılan gökkuşağı, Ülkü Ocakları üyeleri tarafından "LGBTİ'yi temsil ediyor" denilerek sprey boyayla kapatılmaya çalışıldı.

Konuya dair bir de açıklama yapan Gemlik Ülkü Ocağı, ”Eğer yapılmak istenen bir gökkuşağı ise bu sapkın hareketi temsil eden renkleri kullanmamaları konusunda hassasiyet göstermelerinin daha uygun olacağı kanaatindeyiz” ifadesini kullandı.

Dijital Gaste'den Egehan Erkün'ün haberine göre Ülkü Ocakları yaptıkları tepki çeken hareketin ardından sosyal medya adreslerinden paylaştıkları resimleri sildi.