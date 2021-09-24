Dersim'de tarikat yurdu: Kot giymek yasak, giriş saati ezana endeksli

Memleketin her yerinde olduğu gibi Dersim’de de öğrencilerin barınma sorunun krize dönüştüğü haberleri basına yansımıştı.



Yaşanan sorunlara ilişkin Belediye Başkanı Maçoğlu "Kente gelecek hiçbir öğrenci açıkta kalmayacak. Yurtları çıkana kadar evlerimizde misafir etmeye hazırız. Gerekirse otel kiralayacağız'' demişti.



Öğrencilerin yurt sorunu devam ederken edindiğimiz bilgilere göre Dersim’de bir cemaat yurdu dönemlik bin liraya öğrenci kabul ediyor. Çaresizce kalacak yer arayan öğrenciler dönemlik bin liralık fiyatı duyunca sevinse de yurdun koşullarını duyunca işin rengi değişiyor.



Bir öğrenci yurttaki duruma ilişkin soL'a yaptığı açıklamada, "Yurdun bir adı, tabelası yok muhtemelen bir denetim de söz konusu değil. Ayrıca kot pantolon giymek yasak, yurda son giriş saati de ezana endeksli. KYK yurdunda bile aylık 350-400 liraya kalabiliyoruz. Devlet yurdunda bile fiyatlar bu düzeydeyken cemaat yurtlarının bu kaynakları nereden bulduğunu merak ediyoruz. Yani aslında biliyoruz da bu denetimsizlik çok rahatsız edici" derken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkenin her yerinde arkadaşlarımız barınma sorunu yaşıyor, bu plansızlığın aslında planlı olduğunu düşünüyoruz. Biz hepimiz emekçi ailelerin çocuklarıyız ailelerimiz bizi emekli maaşlarıyla okutmaya çalışıyor, hayat bu kadar pahalıyken bazı arkadaşlarımız bu cemaat yurtlarına aslında devlet eliyle mecbur bırakılıyor."