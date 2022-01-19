Ülkenin birçok bölgesinde 'kar tatili' ilan edildi

Soğuk hava ve kar etkisini gösterirken ülkenin bazı bölgeleri tamamen hava koşullarının esiri oldu.

Adıyaman'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il çapında eğitime yarın ara verildi.

Adana’nın Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışının sürmesi nedeni ile okullar 20 Ocak Perşembe günü tatil edildi.

Ağrı'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullar tatil edildi.

Bayburt'ta il genelinde Perşembe günü eğitime ara verileceği bildirildi.

Bingöl'de yoğun kar nedeniyle yarın okullar kapalı olacak.

Bursa’nın Keles ilçesinde de yoğun kar nedeniyle eğitme bir gün daha ara verildi.

Çankırı'da Çerkeş ilçesinde 'kar tatili' Perşembe ve Cuma olarak belirlendi. Ayrıca Atkaracalar, Bayramören ve Kurşunlu ilçelerinde tüm kademelerde, Ilgaz'daysa sadece taşımalı eğitim verilen okullar 20 Ocak günü kapalı olacak.

Dersim'de kent merkezi ile Çemişgezek, Hozat, Pertek, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerinde Perşembe günü okullar kapalı olacak.

Diyarbakır'da önceden ilan edilen 'kar tatili' Perşembe ve Cuma'yı da kapsayacak şekilde uzatıldı.

Düzce kentinde devam eden kar yağışı ve olası buzlanma nedeniyle 20 Ocak Perşembe günü tüm il genelinde eğitime bir gün ara verildi.

Hakkari'nin merkez ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Iğdır kent merkezi ve Tuzluca ilçesine bağlı tüm okullarda eğitime bir günlük ara verildi.

Karaman'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve Ayrancı, Kazımkarabekir, Başyayla, Sarıveliler ve Ermenek ilçelerinde yarın eğitime ara verildi

Kayseri ilindeyse Develi ve Yahyalı ilçelerinde Perşembe günü okullar kapalı olacak.

Kilis'te il genelinde don olayı ve buzlanma nedeniyle eğitime 20 Ocak günü ara verildi.

Konya’nın 20 ilçesinde olumsuz hava şartları sebebiyle okullar 20 Ocak Perşembe günü tatil edildi. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Ahırlı, Akören, Altınekin, Güneysınır, Beyşehir, Ereğli, Halkapınar, Derbent, Derebucak, Hüyük, Doğanhisar, Emirgazi, Ilgın, Karapınar, Bozkır, Hadim, Taşkent, Sarayönü, Seydişehir, Yalıhüyük ilçelerinde olumsuz hava şartları sebebiyle 20 Ocak 2022 Perşembe günü eğitime ilçe hıfzıssıhha kurullarınca 1 gün ara verilmiştir" denildi.

Malatya'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Niğde Valiliği de kardan dolayı okullarda bir günlük 'kar tatili' ilan ederken Nevşehir'deyse sadece taşımalı eğitime ara verildi.

Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde eğitime yarın da ara verildiği belirtildi.

Sakarya'da devam eden kar yağışı ve beklenen aşırı buzlanma nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 20 Ocak günü ara verildi.

Siirt'te etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime Perşembe ve Cuma günleri ara verilecek.

Sinop'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.

Sivas’ta daha önce ilan edilen 'kar tatili'yse bir gün daha uzatıldı.

Van da il genelinde okulların bir gün 'tatil' edileceği kentler arasında yer aldı.

Nevşehir hariç eğitime ara verilen tüm il ve ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personellerin bir gün süreyle idari izinli sayılacakları belirtildi.